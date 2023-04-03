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2 часа назад

Певица Татьяна Терешина пожаловалась на отеки после уколов красоты

Газета.Ru

Певица Татьяна Терешина рассказала в программе «Звезды сошлись» о своем неудачном опыте применения уколов красоты.

Певица Терешина пожаловалась на отеки после уколов красоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Терешина призналась, что около 10 лет назад делала мезотерапию лица. Эта процедура подразумевает микроинъекции различных препаратов для омоложения лица и возвращения упругости кожи. Артистка заявила, что ей вообще не понравилась процедура.

По словам Терешиной, через некоторое время после мезотерапии она заметила «эффект одутловатости» на лице. С каждым днем певица становилась все более отекшей.

«Оно (лицо) было натянутым, но не было эффекта свежести, как все ожидали. Появилась неестественность, как будто ты воды много выпил или много соли съел на ночь», — объяснила звезда.

Отек спал через несколько месяцев после процедуры. С тех пор артистка не делала данную процедуру. Телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что филлеры притягивают воду, поэтому ни в коем случае не нужно делать их под глазами.

Певица Маша Распутина добавила, что мезотерапия «хороша только в юные годы».

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