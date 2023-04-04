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17 минут назад

Дочь певицы Славы рассказала об осложнениях во время родов: «Малыш почти не шевелился»

Super.ru

На прошлой неделе 23-летняя начинающая певица родила сына. Радостной новостью сначала поделилась ее знаменитая мама, Анастасия Сланевская, а потом на связь вышла и сама Саша Морозова. Теперь, когда эйфория от нового статуса немного спала, поклонники могут узнать, как прошли роды. Оказывается, у девушки возникли осложнения, несмотря на то, что беременность проходила гладко.

Дочь певицы Славы рассказала об осложнениях во время родов
Фото: Super.ruSuper.ru

На 37-й неделе Саша с мужем приехали на плановое обследование — кардиотокографию. Врачам результат не понравился, и они попросили девушку приехать через день. Но она почувствовала неладное и приехала на следующий. «В этот день наш малыш почти не шевелился, и показатели смутили врачей...» — написала новоиспеченная мама в личном блоге.

Через несколько часов специалисты снова провели обследование, и было решено: операцию нужно делать сейчас.

Super.ru

«Показатели сердцебиения ребенка были сильно вне нормы», — рассказала артистка.

Дело в том, что малыш был обмотан пуповиной, и Саше пришлось экстренно делать кесарево сечение. По словам певицы Славы, доктора, который должен был принимать роды, не оказалось на месте, поскольку процедура была внеплановой, и дочь звезды оперировал главврач клиники.

К счастью, все позади, жизни ребенка ничего не угрожает. Еще несколько дней Саша и ее малыш проведут в больнице под присмотром врачей. Кстати, о беременности дочери певицы Славы Super узнал первым. Она рассказала нам об этом в большом интервью, в котором также заверила, что полностью готова к семейной жизни.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
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