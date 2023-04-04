Виктория Боня показала, как выглядела больше 20 лет назад

42-летняя телеведущая, казалось бы, всегда блистала на экранах телевизоров, а потом и смартфонов. Виктория Боня прославилась еще в 2006 году, когда приняла участие в проекте «Дом-2». Карьера сразу же пошла в гору — уже через год она появилась на ТНТ в роли ведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия».

Фото: Super.ru Super.ru

Сейчас светская львица со стажем активно ведет не только проекты, но и соцсети. На днях, к примеру, разбавила привычный контент своего инстаграма* архивным фото. На снимке 2002 года Виктория запечатлена со своим отцом Анатолием. Тогда звезде было немного за двадцать, и, признаться, она уже выглядела изумительно, что ни капли не шокирует!

Super.ru

«С детства уже яркая красотка», — пишет один поклонник. «Вичка была красоткой, есть и будет всегда. Это факт», — добавляет другой. «А вы, оказывается, всегда хороши и во все времена. Еще с детства!» — поразился третий.

Согласимся с подписчиками, комплименты Виктории делают до сих пор, и, похоже, вживую она даже привлекательнее. Недавно сотрудник аэропорта не поверил, что документ знаменитости действительно принадлежит ей, уж больно свежо она выглядела.