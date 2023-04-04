$77.95+1.5084.62+2.23
19 минут назад

Виктория Боня показала, как выглядела больше 20 лет назад

Super.ru

42-летняя телеведущая, казалось бы, всегда блистала на экранах телевизоров, а потом и смартфонов. Виктория Боня прославилась еще в 2006 году, когда приняла участие в проекте «Дом-2». Карьера сразу же пошла в гору — уже через год она появилась на ТНТ в роли ведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия».

Виктория Боня показала, как выглядела больше 20 лет назад
Фото: Super.ruSuper.ru

Сейчас светская львица со стажем активно ведет не только проекты, но и соцсети. На днях, к примеру, разбавила привычный контент своего инстаграма* архивным фото. На снимке 2002 года Виктория запечатлена со своим отцом Анатолием. Тогда звезде было немного за двадцать, и, признаться, она уже выглядела изумительно, что ни капли не шокирует!

Super.ru

«С детства уже яркая красотка», — пишет один поклонник. «Вичка была красоткой, есть и будет всегда. Это факт», — добавляет другой. «А вы, оказывается, всегда хороши и во все времена. Еще с детства!» — поразился третий.

Согласимся с подписчиками, комплименты Виктории делают до сих пор, и, похоже, вживую она даже привлекательнее. Недавно сотрудник аэропорта не поверил, что документ знаменитости действительно принадлежит ей, уж больно свежо она выглядела.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий