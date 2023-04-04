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Жена Бибера снялась в бюстгальтере из бриллиантов почти за миллион рублей

Жена певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер снялась на камеру в откровенном образе и украшении почти за миллион рублей. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена Бибера снялась в бюстгальтере из бриллиантов почти за миллион рублей
© Лента.ру

На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру без белья, прикрывая грудь маракуйей. При этом звезда примерила бриллиантовый бюстгальтер в виде тонких цепей бренда Jacquie Aichie стоимостью 10,5 тысячи долларов (850 тысяч рублей).

Свой образ Бибер дополнила серьгами и многочисленными массивными браслетами на обеих руках. Кроме того, супруга Бибера сделал укладку на коротких волосах и макияж в нейтральных оттенках.

В марте Хейли Бибер появилась на публике в толстовке с надписью «Россия» и привлекла внимание пользователей Twitter. Папарацци сфотографировали Хейли Бибер в Лос-Анджелесе в черном спортивном костюме бренда Adidas, на верхнюю часть которого нанесен упомянутый принт зеленого цвета. В качестве обуви манекенщица выбрала кроссовки французской марки Louis Vuitton, а из аксессуаров — кольца и золотые серьги.

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