Жена Бибера снялась в бюстгальтере из бриллиантов почти за миллион рублей

Жена певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер снялась на камеру в откровенном образе и украшении почти за миллион рублей. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Лента.ру

На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру без белья, прикрывая грудь маракуйей. При этом звезда примерила бриллиантовый бюстгальтер в виде тонких цепей бренда Jacquie Aichie стоимостью 10,5 тысячи долларов (850 тысяч рублей).

Свой образ Бибер дополнила серьгами и многочисленными массивными браслетами на обеих руках. Кроме того, супруга Бибера сделал укладку на коротких волосах и макияж в нейтральных оттенках.