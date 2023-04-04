Нарколог Казанцев прокомментировал состояние МакSим

Последнее выступление певицы МакSим, прошедшее в Твери, вызвало беспокойство у поклонников. Фанаты обратили внимание, что исполнительница заторможена, с трудом улыбается зрителям и в целом выглядит неважно.

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Из-за такого поведения некоторые посчитали, что певица вышла на сцену в состоянии опьянения. Эту версию отмел врач-нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, говорить о том, была ли МакSим под воздействием спиртного, можно только после результатов анализов. Также эксперт не верит в версию об интересном положении исполнительницы, поскольку заторможенность не свойственна беременным.

Зато, считает нарколог, есть вероятность того, что певица употребляет психотропные вещества. Также он напомнил, что МакSим тяжело перенесла коронавирус, последствия которого могут о себе напомнить.

«Наверняка, у нее была гипоксия головного мозга и последующая энцефалопатия. Не исключено, что после этого артистка употребляет психотропные вещества по назначению врача», — цитирует специалиста kp.ru.

Напомним, это не первое выступление, где артистка чувствовала себя неважно. Ранее ей пришлось прервать выступление в «Роза холле». Сам концерт начался по расписанию. МакSим вышла на сцену и начала выступление, но зрители обратили внимание, что каждая песня ей дается с трудом. Несмотря на это, девушка старалась порадовать публику, но в какой-то момент положила микрофон и ушла со сцены.