Африкантова призналась, что сильно похудела после измены мужа

Бывшая участница «Дома-2» и блогер Марина Африкантова рассказала, что сильно похудела за последний месяц. Звезда телестройки потеряла вес после измены мужа — Романа Капаклы.Поклонники поинтересовались у Африкантовой в соцсетях, какой у нее рост и вес. Знаменитость ответила, что весит 56 килограммов при росте в 177 сантиметров. Какую цифру показывали ей весы до этого, блогер не раскрыла.

Фото: Слово и дело Слово и дело

«Сильно похудела за этот месяц, но мне так больше нравится», — написала экс-участница реалити-шоу.

Напомним, Африкантова разводится с Капаклы после того, как на вечеринке застала его в постели с еще одной звездой «Дома-2» — Татьяной Мусульбес. После скандала муж блогера отправился на Бали с новой возлюбленной.