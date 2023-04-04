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3 часа назад

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова призналась, что сильно похудела после измены мужа

Слово и Дело

Бывшая участница «Дома-2» и блогер Марина Африкантова рассказала, что сильно похудела за последний месяц. Звезда телестройки потеряла вес после измены мужа — Романа Капаклы.Поклонники поинтересовались у Африкантовой в соцсетях, какой у нее рост и вес. Знаменитость ответила, что весит 56 килограммов при росте в 177 сантиметров. Какую цифру показывали ей весы до этого, блогер не раскрыла.

Африкантова призналась, что сильно похудела после измены мужа
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Сильно похудела за этот месяц, но мне так больше нравится», — написала экс-участница реалити-шоу.

Напомним, Африкантова разводится с Капаклы после того, как на вечеринке застала его в постели с еще одной звездой «Дома-2» — Татьяной Мусульбес. После скандала муж блогера отправился на Бали с новой возлюбленной.

Бывшая участница телестройки тяжело переживает предательство супруга. Чтобы справиться с эмоциями, знаменитость обратилась к психологу. По словам Африкантовой, она уже спокойнее относится к поступку Капаклы.

Звёзды,Марина Африкантова,
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