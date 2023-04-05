Звезда «Эйфории» показала тело в откровенном бикини

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенной рекламе купальников американского бренда Frankies. Соответствующие фото появились в ее в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летняя артистка предстала в компании основательницы данной марки одежды Франчески Айелло. Девушки позировали, сидя на заднем сиденье машины в бикини с принтом в виде вишен. При этом Суини показала тело в модели с треугольными чашками, которая обнажала часть ее груди.