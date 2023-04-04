Йоханссон сравнила материнство с "абьюзивными отношениями"

Актриса Скарлетт Йоханссон, известная ролью в фильме «Черная вдова», рассказала о материнстве. На соответствующую тему она порассуждала в эфире подкаста Лорин и Майкла Босстик «Skinny Confidential Him&Her», сообщает E! News.
У 38-летней Скарлетт Йоханссон двое детей: 8-летняя Роуз Дороти от бывшего мужа, журналиста Ромена Дориака, а также полуторагодовалый сын Космо от нынешнего супруга, комика и сценариста программы Saturday Night Live Колина Джоста.
По словам Йоханссон, материнство дается ей непросто.
«Это действительно тяжело. Я помню свою дочь, когда ей было 2 года. Тогда я говорила: «Это здорово! Я не знаю, на что все жалуются». Но потом ей исполнилось 3, и это стало похоже на эмоционально абьюзивные отношения», — вспомнила актриса.
«Это безумие, очень сильные всплески эмоций, такие требовательные и непреклонные. Вдобавок резкие перепады настроения, постоянные перепады настроения… Вы постоянно то смеетесь, то плачете», — объяснила она.
В эфире подкаста Йоханссон также призналась, почему не ведет социальные сети.
«Я не могу. Мое эго слишком хрупкое. Я как нежный цветок», — поделилась она.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Скарлетт Йоханссон заметили без обручального кольца.