Йоханссон сравнила материнство с "абьюзивными отношениями"

«Это действительно тяжело. Я помню свою дочь, когда ей было 2 года. Тогда я говорила: «Это здорово! Я не знаю, на что все жалуются». Но потом ей исполнилось 3, и это стало похоже на эмоционально абьюзивные отношения», — вспомнила актриса.