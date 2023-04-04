Платье раздора: почему Виктория Бекхэм ненавидит жену сына

Кажется, между старшей и младшей миссис Бекхэм разгорелась настоящая война.

Фото: Womanhit Womanhit

Семья Бекхэм долгое время казалась идеальной: влюбленные супруги, четверо замечательных детей, общие праздники, традиции и полное взаимопонимание. Все изменилось, когда старший сын Дэвида и Виктории Бруклин женился на актрисе Николе Пельтц. Невестой наследника одной из самых известных пар Голливуда стала весьма непростая девушка: отец Николы — бизнесмен, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов.

Видео дня

Казалось, что Виктория должна быть счастлива: благодаря детям, объединяются два состоятельных и влиятельных семейства. Но все сложилось иначе. Между свекровью и невесткой пробежала черная кошка, которая испортила отношения Виктории не только с Николой, но и с сыном.

Свадьба раздора

До свадьбы Бруклина и Николы Виктория восторженно отзывалась о девушке сына, признавалась, что с нетерпением ждет торжества и даже сошьет платье для очаровательной блондинки. Именно это платье и стало первым кирпичиком в стене непонимания двух семей.

В день церемонии Никола появилась в наряде известного бренда, не относящемуся к Виктории. В СМИ поговаривали, что миссис Бекхэм была в ярости. Сама же Пельтц уверяла, что с радостью надела бы платье от свекрови, но та просто не успела его сшить. Позже «показания» невесты изменились: она сообщила, что дизайнеры Виктории не смогли воплотить в жизнь задумки невесты.

Так или иначе, у невестки и свекрови произошел разлад, который со временем становился все глубже.

Выбирай семью, Бруклин!

Еще до церемонии многие заметили, что Бруклин перестал появляться на семейных праздниках и предпочитает проводить время с семьей Николы. Его невеста была в восторге и уверяла, что ее отец поможет старшему сыну Бекхэмов добиться успеха.

К тому же, она отмечала, что для Бруклина такое отдаление полезно: по мнение Пельтц, молодой человек слишком привязан к матери и звонит ей по любому поводу. Вряд ли Виктории нравились такие откровения, ведь семейную жизнь она на показ никогда не выставляла.

Womanhit

Лишь однажды миссис Бекхэм посетовала, что в ее семье так не принято: все уважают друг друга, а конфликты обсуждают с семьей, а не с журналистами. Но, кажется, Бруклин выбрал сторону жены: он взял ее фамилию, сделал четыре тату, посвященные Николе и не устает признаваться ей в любви.

Новая миссис Бекхэм

На многочисленные вопросы о ссоре Виктория всегда отвечала весьма сдержанно, заявляя, что все гораздо лучше, чем кажется журналистам. Но однажды терпение ледяной леди не выдержало. Она намекнула, что скандал с ее участием дарит и Бруклину, и Николе то внимание, которого они так жаждали. Многие увидели в этом намек на то, что молодожены просто пиарятся на Виктории и ее фамилии, при этом ни значительных достижений, ни контрактов, ни ролей сами не имеют.

Эта версия косвенно подтвердилась, когда Никола, которую пригласили сняться для обложки популярного глянца, согласилась при условии, что у статьи будет весьма красноречивый заголовок. Под фото блондинки красовалась надпись «Новая миссис Бекхэм».

Остается догадываться, как разочарована и зла была Виктория. Чтобы сделать это «миссис Бекхэм» почти нарицательным, она тяжело работала долгие годы, занималась пиаром, выстраивала имидж, контролировала семью, как бизнес проект. Николе же потребовалось просто удачно выйти замуж.