Рудковская поддержала МакSим на фоне слухов о проблемах с ее здоровьем

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в Telegram-канале слухи о проблемах со здоровьем певицы МакSим и об отмене ее выступлений.
Рудковская заявила, что ей очень грустно смотреть на то, что происходит с МакSим. Она не может смотреть видео с последних выступлений, а также читать новости и комментарии поклонников. Звезда поддержала артистку и попросила поклонников с пониманием относиться к состоянию музыкантки.
По словам продюсера, даже при плохом самочувствии артистам приходится выходить на сцену.
«А город в туре не отменить, иначе другие города встанут наглухо, начнут сдавать билеты и сорвется весь тур в целом. Ситуация по жизни такая», — объяснила Рудковская.
Продюсер назвала МакSим культовой певицей, чьи песни «устроились в культурный код, как минимум, миллениалов.
«Ее любят, ей верят. И в том числе, потому что Марина поет сама. Она работает с живыми музыкантами. Никакой фонограммы, хотя у нас до сих пор многие большие артисты работают под минус или под вообще не парясь — под плюс, но нет, она пашет и вкладывает на живую», — отметила Рудковская.
Ранее директор фан-клуба МакSим Виктория Титова заявила, что певице было трудно двигаться на концерте в Твери.