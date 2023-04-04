Рудковская поддержала МакSим на фоне слухов о проблемах с ее здоровьем

«Ее любят, ей верят. И в том числе, потому что Марина поет сама. Она работает с живыми музыкантами. Никакой фонограммы, хотя у нас до сих пор многие большие артисты работают под минус или под вообще не парясь — под плюс, но нет, она пашет и вкладывает на живую», — отметила Рудковская.