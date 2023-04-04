Орлова объяснила, почему ее муж не интересуется покупками для их дочери

Звезда считает Валерия Маслова внимательным мужчиной.
Телеведущая и экс-певица Ольга Орлова любит отвечать на вопросы подписчиков. Вот и сейчас артистка поделилась в блоге деталями личной жизни.
Один из поклонников Ольги спросил, интересуется ли ее супруг Валерий Маслов, какую одежду она покупает для их новорожденной дочери Анны. Так, звезда призналась, что мужчине все равно, в какие вещи она одевает их маленькую наследницу.
«И это не потому что ему плевать, а потому, что этот процесс можно точно доверить женщине. И быть спокойным, что все в порядке» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула ведущая.
Орлова ранее рассказывала, что Маслов является не только внимательным мужем, но и заботливым отцом. По словам знаменитости, ее супруг взял на себя достаточно много обязанностей.