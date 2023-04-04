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53 минуты назад

Орлова объяснила, почему ее муж не интересуется покупками для их дочери

WomanHit.ru

Звезда считает Валерия Маслова внимательным мужчиной.

Орлова объяснила, почему ее муж не интересуется покупками для их дочери
Фото: WomanhitWomanhit

Телеведущая и экс-певица Ольга Орлова любит отвечать на вопросы подписчиков. Вот и сейчас артистка поделилась в блоге деталями личной жизни.

Один из поклонников Ольги спросил, интересуется ли ее супруг Валерий Маслов, какую одежду она покупает для их новорожденной дочери Анны. Так, звезда призналась, что мужчине все равно, в какие вещи она одевает их маленькую наследницу.

«И это не потому что ему плевать, а потому, что этот процесс можно точно доверить женщине. И быть спокойным, что все в порядке» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула ведущая.

Орлова ранее рассказывала, что Маслов является не только внимательным мужем, но и заботливым отцом. По словам знаменитости, ее супруг взял на себя достаточно много обязанностей.

Звёзды,Валерий Маслов,Ольга Орлова,
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