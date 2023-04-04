Топалов рассказал, что их брак с Тодоренко мог рухнуть

В мире шоу-бизнеса нередко браки распадаются. Однако есть и исключения, Регина Тодоренко и Влад Топалов — одно из них. Пара заключила брак в 2018 году, и у них появился сын Михаил. Через четыре года родился второй — Мирослав.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Несмотря на внешне счастливый брак, пара пережила тяжелые времена, которые едва не привели к разводу. В интервью СМИ Топалов признался, что было время, когда их брак был на грани краха. Он сказал, что у него были «ужасно отвратительные отношения» с собственными родителями, которые были в разводе, и он твердо решил не повторять их ошибок.

Регина также поделилась, что в их совместной жизни были моменты, когда они с Владом находились на грани развода. Тодоренко сказала, что собирается развестись с Владом, на что он ответил: «Я не дам тебе развод, мы будем жить с тобой вечно». В тот момент это прозвучало для нее как угроза, но, оглядываясь назад, она поняла, что это был знак его приверженности их браку.

Чтобы спасти свой брак, Топалову пришлось пойти на некоторые компромиссы. Один из советов, который семья получила от психолога, заключался в том, чтобы запланировать свидания друг с другом. Это может показаться немного странным, но именно этого не хватало паре с момента рождения детей. Они были настолько сосредоточены на своей роли родителей, что забыли о том, что нужно развивать и работать надо своими отношениями в браке.