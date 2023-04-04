57-летний Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

У режиссера Егора Кончаловского и его супруги адвоката Марии Леоновой родился сын. Об этом сообщает kp.ru.

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Супруги назвали новорожденного Маратом. Для кинематографиста ребенок стал третьим.

В июне 2022 года Егор Кончаловский признался, что тайно связал себя узами брака с Марией Леоновой. Режиссер не уточнил, в каком году официально зарегистрировал отношения с возлюбленной, а слухи появились еще в 2019 году, когда пара появилась на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Они не скрывали обручальные кольца, надетые на безымянный палец левой руки.