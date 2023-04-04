57-летний Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

У режиссера Егора Кончаловского и его супруги адвоката Марии Леоновой родился сын. Об этом сообщает kp.ru.
Супруги назвали новорожденного Маратом. Для кинематографиста ребенок стал третьим.
В июне 2022 года Егор Кончаловский признался, что тайно связал себя узами брака с Марией Леоновой. Режиссер не уточнил, в каком году официально зарегистрировал отношения с возлюбленной, а слухи появились еще в 2019 году, когда пара появилась на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Они не скрывали обручальные кольца, надетые на безымянный палец левой руки.
Леонова родила первого сына от Кончаловского 2 апреля 2017 года, мальчика назвали Тимуром. Также у режиссера есть дочь от актрисы Любови Толкалиной, с которой он состоял в отношениях 20 лет. Мария учится на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института. А в 2020 году она вышла замуж за сооснователя и руководителя IT-компании Никиту Кузьмина.