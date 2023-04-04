Кортни Кокс признала, что испортила свою внешность

Звезда культового ситкома «Друзья» Кортни Кокс полюбилась миллионам зрителей как миниатюрная брюнетка с кукольным личиком. Но спустя годы актриса стала почти неузнаваема из-за злоупотребления филлерами.
Начав в себе, что-то менять звезды шоу-бизнеса не всегда могут вовремя остановиться. Кортни Кокс стала приятным исключением из общего правила. Актриса не только смогла притормозить с увлечением инъекционной косметологией, но и даже частично вернуть прежнюю внешность.
Во время участия в очередном подкасте Кортни призналась, что совершила ужасную ошибку, переборщив с инъекциями филлеров в лицо:
«Это одно из моих величайших сожалений».
Актриса с болью в голосе рассказала, как в определенном возрасте поддалась на маркетинговые уловки и сломалась под давлением царящей в шоу-бизнесе атмосферы идеального глянцевого мира.
Кокс стала верить, что должна выглядеть определенным образом. Ей казалось, что она постарела (хотя на деле это было совершенно не так). В итоге помешательство на молодости и равнение на стереотипы красоты спровоцировало эффект домино, когда ты продолжаешь по инерции «улучшать» себя и не понимаешь, что давно пора остановиться.
«Ты вроде бы осознаешь, что что-то пошло не так, но все равно продолжаешь, потому что кажешься себе обычной. Смотришь в зеркало и думаешь: «Я отлично выгляжу» — и даже не понимаешь, как тебя воспринимает человек, который смотрит со стороны. Хорошо, что филлеры можно вывести. Думаю, я сильно облажалась, но, к счастью, у меня получилось повернуть процесс вспять по большей части», — не поскупилась на откровения Кортни.
Сегодня, пересматривая свои старые фото, актриса приходит в ужас, как злоупотребление филлерами изуродовало ее внешность:
«Я смотрю на эти снимки и не могу поверить, что мне самой казалось, будто я выгляжу хорошо».
Теперь кинодива Голливуда, получившая недавно собственную звезду на Аллее славы, выступает исключительно за натуральную красоту и отказ от ряда омолаживающих процедур.