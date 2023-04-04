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39 минут назад

Как Буланова готовит лицо к свадьбе

Клео.Ру

Татьяна Буланова готовится в третий раз выйти замуж. Грандиозные торжества состоятся в ее родном Санкт-Петербурге этим летом. Платье певица купила, теперь будет заниматься подготовкой себя, чтобы быть самой красивой невестой! О косметических процедурах, которые певица делает всегда и еще сделает перед свадьбой, она рассказала в эксклюзивном интервью женскому журналу Kleo.ru.

Как Буланова готовит лицо к свадьбе
Фото: Клео.РуКлео.Ру

«Мне очень нравится процедура под названием «Лазерное 5D-омоложение, - говорит артистка. – Не очень больно, но очень эффективно!»

Речь идет про специальный комплекс процедур anti-age, направленный на восстановление упругости кожи лица. При омоложении используется аппарат со сменными насадками, благодаря которым происходят разные типы воздействия на кожный покров.

«Ближе к свадьбе я сделаю мезотерапию лица (инъекционное введении в кожу комплекса биологически активных веществ: витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов, биостимуляторов, лекарственных средств – Прим. ред.), и, если потребуется, точечно вколю ботокс, чтобы убрать заломы и морщины», - пояснила артистка.

Ничего более радикального она не хочет пока с собой делать. «Я боюсь всякого рода подтяжек, да мне пока и не надо», - улыбается сияющая молодостью и красотой 54-летняя Таня Буланова.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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