Как Буланова готовит лицо к свадьбе

Татьяна Буланова готовится в третий раз выйти замуж. Грандиозные торжества состоятся в ее родном Санкт-Петербурге этим летом. Платье певица купила, теперь будет заниматься подготовкой себя, чтобы быть самой красивой невестой! О косметических процедурах, которые певица делает всегда и еще сделает перед свадьбой, она рассказала в эксклюзивном интервью женскому журналу Kleo.ru.