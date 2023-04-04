"Доченька, мое счастливое число 22 заиграло сегодня новыми красками! У тебя сегодня день рождения, и я счастлив, что ты превратилась в такую красивую, такую умную, такую заботливую и нежную девочку, которая уже 22 года наполняет мое сердце любовью! С днем рождения тебя, Сашенька! Доченька, ты каждую секунду в моем серде! Очень люблю тебя, скучаю и радуюсь каждому твоему успеху! Будь счастлива!" – написал Жуков.