Третьего апреля у старшей дочери певца Сергея Жукова, лидера группы "Руки вверх!" был день рождения, и артист поздравил ее в социальных сетях.
"Доченька, мое счастливое число 22 заиграло сегодня новыми красками! У тебя сегодня день рождения, и я счастлив, что ты превратилась в такую красивую, такую умную, такую заботливую и нежную девочку, которая уже 22 года наполняет мое сердце любовью! С днем рождения тебя, Сашенька! Доченька, ты каждую секунду в моем серде! Очень люблю тебя, скучаю и радуюсь каждому твоему успеху! Будь счастлива!" – написал Жуков.
Многие подписчики были удивлены, что у артиста есть дочь от первого брака, которая живет в Америке.
"Я и не знала, что у Сергея есть такая взрослая дочь. С днем рождения, Сашенька!", "А я думала, у Сергея трое детей", – поделились поклонники Жукова.
Старшая дочь певца Александра с шести лет лет живет в США. Она пошла по стопам мамы в психологии и работает с особенными детьми.