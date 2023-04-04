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Модель Анастасия Костенко рассказала о знакомстве с Дмитрием Тарасовым

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О знакомстве с футболистом Дмитрием Тарасовым рассказала его жена, модель Анастасия Костенко. Она заявила, что познакомилась с будущим мужем в общей компании, и рассказала подробности первых встреч в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Костенко рассказала о знакомстве с Тарасовым
© Мослента

«Помню, когда он пришел, я сразу поняла, как человек избалован женским вниманием. Он не произвел на меня серьезного впечатления. Тогда я думала, что игрок Дима не только на поле, но и в жизни. И выбесила его этим. Мы закусились», — написала знаменитость.

По словам Костенко, она знала, что на тот момент Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Но однажды они разговорились и футболист поделился личным: сообщил о решении разойтись с Бузовой и продемонстрировал свою подавленность.

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