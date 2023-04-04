Костенко рассказала о знакомстве с Тарасовым

«Помню, когда он пришел, я сразу поняла, как человек избалован женским вниманием. Он не произвел на меня серьезного впечатления. Тогда я думала, что игрок Дима не только на поле, но и в жизни. И выбесила его этим. Мы закусились», — написала знаменитость.