56-летняя Холли Берри показала фигуру в бикини

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала снимок в бикини и восхитила поклонников своей фигурой. Соответствующий кадр появился в социальной сети знаменитости.
Так, на фотографии 56-летняя актриса позирует на фоне моря с бокалом напитка в руке. На Берри надет раздельный купальник черного цвета и бежевая туника с разрезами по бокам.
Многие поклонники знаменитости обратили внимание на ее внешность и написали комментарии к публикации:
"Красота на пляже", "Ты так хорошо выглядишь", "Как всегда очень красивая", "Потрясающая женщина".