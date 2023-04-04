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2 часа назад

56-летняя актриса Холли Берри показала фигуру в бикини

Мария Иглина

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала снимок в бикини и восхитила поклонников своей фигурой. Соответствующий кадр появился в социальной сети знаменитости.

56-летняя Холли Берри показала фигуру в бикини
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, на фотографии 56-летняя актриса позирует на фоне моря с бокалом напитка в руке. На Берри надет раздельный купальник черного цвета и бежевая туника с разрезами по бокам.

Социальные сети

Шейк показала фигуру в бикини

Многие поклонники знаменитости обратили внимание на ее внешность и написали комментарии к публикации:

"Красота на пляже", "Ты так хорошо выглядишь", "Как всегда очень красивая", "Потрясающая женщина".

Ранее 44-летняя Николь Шерзингер опубликовала свежие снимки в бикини.

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