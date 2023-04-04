56-летняя Холли Берри показала фигуру в бикини

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала снимок в бикини и восхитила поклонников своей фигурой. Соответствующий кадр появился в социальной сети знаменитости.

Так, на фотографии 56-летняя актриса позирует на фоне моря с бокалом напитка в руке. На Берри надет раздельный купальник черного цвета и бежевая туника с разрезами по бокам.