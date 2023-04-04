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1 час назад

Певица МакSим объяснила причину переноса концертного тура

Мария Иглина

На последнем концерте в Твери поклонники МакSим заметили, что певица выглядит уставшей. Артистка с трудом сохраняла равновесие и путала слова. Фанаты стали обвинять директора Павла Назарова в эксплуатации певицы, однако тот стал оскорблять пиар-менеджера Яну Богушевскую. МакSим прервала молчание и объяснила произошедшее. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.

МакSим объяснила причину переноса концертного тура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица попросила всех прекратить публичные разборки и истерики:

"Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты".

Директор МакSим ответил поклонникам, требующим отмены ее концертов

МакSим также добавила, что она поняла, что есть вещи, которые несовместимы, например, требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Поэтому было принято решение перенести даты предстоящих концертов.

Ранее МакSим извинилась за сорванный концерт.

Звёзды,Павел Назаров,
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