МакSим объяснила причину переноса концертного тура

На последнем концерте в Твери поклонники МакSим заметили, что певица выглядит уставшей. Артистка с трудом сохраняла равновесие и путала слова. Фанаты стали обвинять директора Павла Назарова в эксплуатации певицы, однако тот стал оскорблять пиар-менеджера Яну Богушевскую. МакSим прервала молчание и объяснила произошедшее. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.
Певица попросила всех прекратить публичные разборки и истерики:
"Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты".
МакSим также добавила, что она поняла, что есть вещи, которые несовместимы, например, требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Поэтому было принято решение перенести даты предстоящих концертов.