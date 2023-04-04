Решетова рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Решетова выглядит великолепно. Девушка охотно делится со своими подписчиками «рецептами красоты». Правда, модель, как и другие, не всегда имела чистое лицо. О своей проблеме Решетова рассказала у себя в микроблоге.
Большинство подписчиков Решетовой уверены: девушка обращается к пластическим хирургам и слишком много делает «уколов красоты». Но девушка поспешила опровергнуть этот факт. По словам Решетовой, у нее четкий овал лица потому, что она держит себя в форме, а скулы девушке передались по генетике от мамы. Вспомнила модель и о тяжелом периоде своей жизни. Тогда у нее были проблемы со здоровьем.
«У меня в жизни был период, когда я выглядела иначе. Прямо плохо в сравнении с тем, что сейчас. Это был гормональный сбой. Была постоянная отечность, даже когда я худая была», — призналась брюнетка.
К счастью, Решетовой удалось побороть недуг. Сейчас девушка привела свои анализы в норму. Теперь главный секрет ее красоты и борьбы с отечностью – 8-часовой сон и отказ от соленых продуктов вечером. К слову, Решетова не рекомендует принимать девушкам мочегонные препараты.