Решетова рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Решетова выглядит великолепно. Девушка охотно делится со своими подписчиками «рецептами красоты». Правда, модель, как и другие, не всегда имела чистое лицо. О своей проблеме Решетова рассказала у себя в микроблоге.

Большинство подписчиков Решетовой уверены: девушка обращается к пластическим хирургам и слишком много делает «уколов красоты». Но девушка поспешила опровергнуть этот факт. По словам Решетовой, у нее четкий овал лица потому, что она держит себя в форме, а скулы девушке передались по генетике от мамы. Вспомнила модель и о тяжелом периоде своей жизни. Тогда у нее были проблемы со здоровьем.