$79.36+1.4186.72+2.10
8 минут назад

Решетова — о проблемах со здоровьем: «Гормональный сбой, постоянная отечность»

Popcake.tv

Анастасия Решетова выглядит великолепно. Девушка охотно делится со своими подписчиками «рецептами красоты». Правда, модель, как и другие, не всегда имела чистое лицо. О своей проблеме Решетова рассказала у себя в микроблоге.

Решетова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Большинство подписчиков Решетовой уверены: девушка обращается к пластическим хирургам и слишком много делает «уколов красоты». Но девушка поспешила опровергнуть этот факт. По словам Решетовой, у нее четкий овал лица потому, что она держит себя в форме, а скулы девушке передались по генетике от мамы. Вспомнила модель и о тяжелом периоде своей жизни. Тогда у нее были проблемы со здоровьем.

«У меня в жизни был период, когда я выглядела иначе. Прямо плохо в сравнении с тем, что сейчас. Это был гормональный сбой. Была постоянная отечность, даже когда я худая была», — призналась брюнетка.

К счастью, Решетовой удалось побороть недуг. Сейчас девушка привела свои анализы в норму. Теперь главный секрет ее красоты и борьбы с отечностью – 8-часовой сон и отказ от соленых продуктов вечером. К слову, Решетова не рекомендует принимать девушкам мочегонные препараты.

Звёзды,Анастасия Решетова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий