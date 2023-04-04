Брутян призналась, что любит слушать рассказы матери про свою беременность

Актриса Зепюр Брутян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала свою маму Гаяну и призналась, что любит слушать ее рассказы про врачей и беременность.
«Можем часами сидеть и разговаривать обо всем. Особенно люблю слушать ее рассказы про свою беременность: какие были врачи, роддома и как важна поддержка. Каждый раз заканчивается разговор антропологией: «Какая все-таки интересная природа человека». Мамуля, очень люблю тебя! Ты у меня невероятная», — написала Брутян.
Осенью 2022 года в сети появились слухи о беременности жены актера Павла Прилучного, однако пара на них не отвечала. Но в феврале 2023 года Зепюр Брутян официально подтвердила, что ждет ребенка от звезды «Мажора». Она назвала это самым дорогим подарком от любимого человека.
Зепюр Брутян вышла замуж за актера Павла Прилучного летом 2022 года. Свадебная церемония состоялась в Армении. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке». Сперва артисты общались как друзья, но потом стали встречаться. Павел Прилучный сделал предложение Зепюр Брутян спустя несколько свиданий.