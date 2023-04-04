Брутян призналась, что любит слушать рассказы матери про свою беременность

Актриса Зепюр Брутян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала свою маму Гаяну и призналась, что любит слушать ее рассказы про врачей и беременность.

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«Можем часами сидеть и разговаривать обо всем. Особенно люблю слушать ее рассказы про свою беременность: какие были врачи, роддома и как важна поддержка. Каждый раз заканчивается разговор антропологией: «Какая все-таки интересная природа человека». Мамуля, очень люблю тебя! Ты у меня невероятная», — написала Брутян.

Осенью 2022 года в сети появились слухи о беременности жены актера Павла Прилучного, однако пара на них не отвечала. Но в феврале 2023 года Зепюр Брутян официально подтвердила, что ждет ребенка от звезды «Мажора». Она назвала это самым дорогим подарком от любимого человека.