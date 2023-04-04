Ольга Бузова назвала боязнь змей своей главной фобией

«Вижу, какие трансформации происходят с участниками, вижу их волю к победе, возможности, которые они в себе открывают. Сложно сказать, чего бы я никогда не стала делать. Но, глядя на них, мне и самой хотелось побороть какие-то личные страхи. Например, я попробовала подержать на шее змею, хотя это моя главная фобия», — отметила Бузова.