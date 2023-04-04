Ольга Бузова назвала боязнь змей своей главной фобией

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Teleprogramma призналась, что ее главная фобия - боязнь змей.
Она рассказала, что восхищается бесстрашием участников телешоу «Звезды в Африке». По словам ведущей проекта, конкурсанты открывают в себе новые возможности на проекте и демонстрируют волю к победе. Бузова считает, что участники преображаются таким образом. Экс-звезда «Дома-2» призналась, что звезды-участники проекта вдохновляют ее саму на борьбу со страхами.
«Вижу, какие трансформации происходят с участниками, вижу их волю к победе, возможности, которые они в себе открывают. Сложно сказать, чего бы я никогда не стала делать. Но, глядя на них, мне и самой хотелось побороть какие-то личные страхи. Например, я попробовала подержать на шее змею, хотя это моя главная фобия», — отметила Бузова.
Она также добавила, что практически не смотрит местные телеканалы, когда находится на съемках в Африке. По словам Бузовой, большую часть свободного времени она листает новостную ленту или смотрит соцсети знакомых.