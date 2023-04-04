61-летняя Розанова раскрыла секреты цветущего внешнего вида

61-летняя популярная российская актриса Ирина Розанова рассказала, что выглядеть моложе своих лет ей помогают инъекции ботокса и правильное питание. Некоторые другие секреты своего цветущего внешнего вида она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Розанова заявила, что никогда не делала пластических операций, а сохранять молодость ей удается исключительно благодаря генетике и умелой работе врачей-косметологов. По признанию актрисы, она регулярно колет ботокс и филлеры и делает различные омолаживающие процедуры, в том числе аппаратные.

Поддерживать хорошую физическую форму Розановой удается с помощью дробного питания, подсчета калорий и исключения из рациона вредных продуктов и фастфуда.