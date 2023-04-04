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1 час назад

61-летняя Ирина Розанова раскрыла секреты цветущего внешнего вида

Lenta.ru

61-летняя популярная российская актриса Ирина Розанова рассказала, что выглядеть моложе своих лет ей помогают инъекции ботокса и правильное питание. Некоторые другие секреты своего цветущего внешнего вида она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

61-летняя Розанова раскрыла секреты цветущего внешнего вида
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Розанова заявила, что никогда не делала пластических операций, а сохранять молодость ей удается исключительно благодаря генетике и умелой работе врачей-косметологов. По признанию актрисы, она регулярно колет ботокс и филлеры и делает различные омолаживающие процедуры, в том числе аппаратные.

Поддерживать хорошую физическую форму Розановой удается с помощью дробного питания, подсчета калорий и исключения из рациона вредных продуктов и фастфуда.

«На съемки я беру разные салаты, авокадо, какие-нибудь кашки, киноа, козий сыр. Пришел, поел чуть-чуть, часто и по чуть-чуть», — рассказала артистка.

Звёзды,Ирина Розанова,
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