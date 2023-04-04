Кендалл Дженнер снялась топлес в расстегнутых джинсах

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес для модного бренда одежды FRWD. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) украинского фотографа Юлии Горбаченко.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных черно-белых кадрах манекенщица предстала в прозрачной майке, которую она подняла, обнажив грудь. В то же время героиня фотосессии прикрыла бюст руками и расстегнула ширинку джинсов, продемонстрировав плоский живот. Образ девушка дополнила бейсболкой с повернутым назад козырьком.

Пользователи сети оценили съемку в комментариях. «Горячо, как в аду», «Королева», «Слишком жарко», «Какая красота», «Потрясающе», — заявили они.