$79.36+1.4186.72+2.10
22 минуты назад

Кендалл Дженнер снялась топлес в расстегнутых джинсах

Lenta.ru

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес для модного бренда одежды FRWD. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) украинского фотографа Юлии Горбаченко.

Кендалл Дженнер снялась топлес в расстегнутых джинсах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных черно-белых кадрах манекенщица предстала в прозрачной майке, которую она подняла, обнажив грудь. В то же время героиня фотосессии прикрыла бюст руками и расстегнула ширинку джинсов, продемонстрировав плоский живот. Образ девушка дополнила бейсболкой с повернутым назад козырьком.

Пользователи сети оценили съемку в комментариях. «Горячо, как в аду», «Королева», «Слишком жарко», «Какая красота», «Потрясающе», — заявили они.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий