56-летнюю Наталью Штурм заподозрили в новой беременности

«Смеюсь целый день из-за этого! Видимо, этот принт полнит. Никогда не думала, что в 56 мне будут снова приписывать беременность… Но посмотрела на эти свои снимки и удивилась, как я на них похожа на беременную», — отреагировала Штурм на произошедшее в разговоре с Prozvezd.info.