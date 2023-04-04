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17 минут назад

56-летнюю Наталью Штурм заподозрили в новой беременности

Мослента

Поклонники заподозрили 56-летнюю певицу Наталью Штурм в новой беременности после недавно опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографий в просторном платье в горох.

56-летнюю Наталью Штурм заподозрили в новой беременности
Фото: МослентаМослента

«Смеюсь целый день из-за этого! Видимо, этот принт полнит. Никогда не думала, что в 56 мне будут снова приписывать беременность… Но посмотрела на эти свои снимки и удивилась, как я на них похожа на беременную», — отреагировала Штурм на произошедшее в разговоре с Prozvezd.info.

Артистка рассказала, что бизнесмен Альберт, за которого она недавно вышла замуж, не раз намекал ей на зачатие ребенка. «Но я не готова!» — подчеркнула она.

От предыдущих браков у Штурм есть двое детей — 33-летняя дочь Елена и 19-летний сын Арсений. В мае 2019 года артистка стала бабушкой — дочь родила мальчика, которого назвали Даниэлем.

Звёзды,Наталья Штурм,
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