Буланова решила взять после свадьбы двойную фамилию

Певица Татьяна Буланова после свадьбы собирается взять двойную фамилию. Артистка станет Булановой-Рудневой.

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Звезда признается , что ее не пугает переоформление документов и связанная с этим бумажная волокита, как и изменения в ее сценическом имени. Она считает, что это нормальным процессом.

«Да, документы придется все менять. Но ничего страшного. Все так делают! Что тут такого?» – пояснила певица в беседе с Prozvezd.

Буланова добавляет, что не планирует проводить пышное торжество. Она хочет пригласить не более 80 человек. В данный момент исполнительница погружена в предсвадебные хлопоты, потому что торжественный момент уже не за горами.