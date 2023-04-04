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1 час назад

Татьяна Буланова решила взять после свадьбы двойную фамилию

Слово и Дело

Певица Татьяна Буланова после свадьбы собирается взять двойную фамилию. Артистка станет Булановой-Рудневой.

Буланова решила взять после свадьбы двойную фамилию
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда признается , что ее не пугает переоформление документов и связанная с этим бумажная волокита, как и изменения в ее сценическом имени. Она считает, что это нормальным процессом.

«Да, документы придется все менять. Но ничего страшного. Все так делают! Что тут такого?» – пояснила певица в беседе с Prozvezd.

Буланова добавляет, что не планирует проводить пышное торжество. Она хочет пригласить не более 80 человек. В данный момент исполнительница погружена в предсвадебные хлопоты, потому что торжественный момент уже не за горами.

Напомним, Татьяна Буланова была замужем дважды. Первым ее мужем был звукорежиссер Николай Тагрин, а вторым супругом стал футболист Владислав Радимов.

Звёзды,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,
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