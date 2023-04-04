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20 минут назад

Super: МакSим увидели в баре с кальяном и алкоголем после слухов о проблемах со здоровьем

Газета.Ru

Корреспондент Super увидел певицу МакSим, курящую кальян и якобы выпивающую алкоголь после слухов о ее проблемах со здоровьем.

Super: МакSим увидели в баре с кальяном и алкоголем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что корреспондент журнала «шел за ней» до кальянной, где увидел, как человек приносит ей что-то в заведение в пакете. Из него певица подливала жидкость в стакан.

Ранее МакSим прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о проблемах со здоровьем. Она попросила фанатов и коллег прекратить «публичные разборки и истерики». Исполнительница отметила, что все люди эмоциональные, переживают и знают «как лучше», но при этом порой не хотят слушать и слышать других. Певица призналась, что сейчас с ней все хорошо, «насколько это возможно». Исполнительница не стала отрицать, что находится на лечебных процедурах. Она приняла решение перенести ближайшие концерты на неопределенный срок. Новые даты звезда объявит позже.

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