Адриана Лима вернулась к работе с Victoria’s Secret

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась к работе с брендом Victoria’s Secret. Об этом стало известно в аккаунте в социальных сетях компании.
Так, бренд опубликовал рекламный ролик, посвященный запуску духов Heavenly Eau de Parfum, в котором приняла участие Андриана Лима.
В беседе с изданием Cision супермодель рассказала о возобновленном сотрудничестве с Victoria’s Secret:
"Быть лицом этой культовой кампании и аромата — это нечто особенное (...). Было потрясающе снова быть на съемочной площадке со всеми, и мы отлично провели время".