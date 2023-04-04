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17 минут назад

Супермодель Адриана Лима вернулась к работе с Victoria’s Secret

Мария Иглина

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась к работе с брендом Victoria’s Secret. Об этом стало известно в аккаунте в социальных сетях компании.

Адриана Лима вернулась к работе с Victoria’s Secret
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, бренд опубликовал рекламный ролик, посвященный запуску духов Heavenly Eau de Parfum, в котором приняла участие Андриана Лима.

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В беседе с изданием Cision супермодель рассказала о возобновленном сотрудничестве с Victoria’s Secret:

"Быть лицом этой культовой кампании и аромата — это нечто особенное (...). Было потрясающе снова быть на съемочной площадке со всеми, и мы отлично провели время".

Ранее модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов.

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