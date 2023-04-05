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50 минут назад

Звезда «Кухни» рассказала о трудностях перед первой беременностью

Слово и Дело

Елена Подкаминская является востребованной актрисой в стране. Помимо этого, Елена мать троих детей. У нее сын и две дочери. В своем блоге артистка написала, что долгое время не могла забеременеть первым ребенком.

Звезда «Кухни» рассказала о трудностях перед первой беременностью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Подкаминская эмоционально поделилась с подписчиками сокровенным. По словам актрисы, ей пришлось бороться за возможность стать мамой.

«13 лет назад я очень переживала, что не смогу стать мамой. За первую дочь я реально боролась. После очередного врачебного предположения, что мне надо что-то "обострить" и "пролечить", я с отчаянием решилась лечь в больницу», — вспомнила актриса.

Переживания оказались напрасными. Жизнь свела Елену с молодым врачом, который после осмотра направил ее домой. Через три месяца актриса узнала радостную новость. Сегодня Елена сохраняет дружеские отношения с доктором и трогательно поздравляет его с днем рождения.

Звёзды,Елена Подкаминская,
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