Регина Тодоренко рассказала про ужасную ночь на отдыхе в Сочи

Семья отправилась на отдых в Сочи. Тодоренко вместе с детьми проживает в роскошном отеле. Несмотря на все условия, Регина призналась, что она пережила сложную ночь из-за поведения двоих сыновей.

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«Ночь была бессонная, детки сегодня устроили веселье. Младший вообще устроил армагеддон», - написала телеведущая в личном блоге.

Телеведущая назвала ночь «кошмарной» и рассказала, что они с супругом практически не спали.

Запись Регина сопроводила фотографией, на которой она держит на руках младшего сына. Телеведущая выглядит уставшей и бледной.