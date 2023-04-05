Регина Тодоренко рассказала про ужасную ночь на отдыхе в Сочи
Семья отправилась на отдых в Сочи. Тодоренко вместе с детьми проживает в роскошном отеле. Несмотря на все условия, Регина призналась, что она пережила сложную ночь из-за поведения двоих сыновей.
«Ночь была бессонная, детки сегодня устроили веселье. Младший вообще устроил армагеддон», - написала телеведущая в личном блоге.
Телеведущая назвала ночь «кошмарной» и рассказала, что они с супругом практически не спали.
Запись Регина сопроводила фотографией, на которой она держит на руках младшего сына. Телеведущая выглядит уставшей и бледной.
Однако настроение Тодоренко улучшилась, когда она вышла на балкон. Блогер отметила, что несмотря на истерики сыновей, она счастлива, потому что ее утро начинается с вида на море.