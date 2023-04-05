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1 час назад

Певица Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов

Мослентаиещё 1

Количество скинутых килограммов спустя четыре дня после родов раскрыла в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова).

Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов
Фото: МослентаМослента

Она призналась, что похудела на 10 килограммов, не вставая с кровати. Артистку вместе с малышом уже выписали из столичного роддома. После взвешивания она удивилась, сколько в ее теле было лишней воды.

Певица пока не раскрыла пол ребенка и его имя. В 2012 году исполнительница вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко. В ноябре 2022-го она сообщила о своей беременности.

О том, что 35-летняя Иванчикова родила первенца, стало известно 31 марта.

Звёзды,Екатерина Иванчикова,
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