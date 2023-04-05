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Светлана Бондарчук впервые за долгое время высказалась о дочери с ДЦП

Светлана Бондарчук за время брака с Федором Бондарчуком родила ему двоих детей. Старший сын Сергей пошел по стопам отца и стал кинопродюсером. Он периодически появляется на светских мероприятиях. При этом Варвара остается в тени.

Бондарчук впервые за долгое время высказалась о дочери с ДЦП
© Popcake.tv

Девочка родилась с ДЦП, и родители оберегают ее от камер.

Сейчас Варе 24 года. Она получает нужный уход и, по словам матери, ни в чем не нуждается. Светлана редко рассказывает о ребенке, но в интервью Наталье Подольской поделилась подробностями жизни девушки.

По словам Светланы, Варя — особенный ребенок, который живет удивительную жизнь, более того, хорошую. Бондарчук убеждена, что у Вари есть все, что ей необходимо, а еще вокруг нее люди, которые ее очень любят.

Напомним, несколько лет назад Светлана и Федор развелись. Будучи в браке, Федор закрутил роман с Паулиной Андреевой и решил расстаться с женой. И это была не просто интрижка. Пара вместе уже не первый год, поженилась и даже родила ребенка. У Сергея и Варвары появился брат.

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