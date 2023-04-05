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1 час назад

Виктория Боня показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская телеведущая Виктория Боня показала внешность без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Виктория Боня показала лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

43-летняя знаменитость записала видео, в начале которого она позировала в бежевой водолазке и с пучком на голове. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем она провела телефоном из одной стороны в другую и предстала перед камерой с мейкапом.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» выровняла тон кожи, оформила брови, добавила румяна и тени, подкрасила ресницы тушью и нанесла на губы нюдовую помаду. Вдобавок Боня распустила волосы и надела бежевый топ.

Lenta.ru

Фанаты восхитились естественной красотой Бони, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вот это уже настоящая Боня. Да, ухоженная, но на свои 40 она точно выглядит», «В комментариях пишут, что вам 40, но я бы вам дал 25», «Виктория, вы невероятная красотка», «Вы и без макияжа очень эффектная», «Когда не накрашена, то немного похожа на Анджелину Джоли»,— высказывались они.

Звёзды,Виктория Боня,Анджелина Джоли,
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