Виктория Боня показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Виктория Боня показала внешность без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

43-летняя знаменитость записала видео, в начале которого она позировала в бежевой водолазке и с пучком на голове. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем она провела телефоном из одной стороны в другую и предстала перед камерой с мейкапом.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» выровняла тон кожи, оформила брови, добавила румяна и тени, подкрасила ресницы тушью и нанесла на губы нюдовую помаду. Вдобавок Боня распустила волосы и надела бежевый топ.

Lenta.ru