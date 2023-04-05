$79.50+0.1487.10+0.37
30 минут назад

Реклама с 53-летней Дженнифер Лопес в мини-юбке вызвала споры в сети

Lenta.ruиещё 2

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Реклама с 53-летней Лопес в мини-юбке вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

53-летняя знаменитость запустила собственный бренд низкокалорийных алкогольных напитков под названием Delola. В связи с этим она представила рекламную кампанию, главной героиней которой стала сама исполнительница. На размещенном видео Лопес одета в белую рубашку, завязанную узлом на животе, и желтую полосатую юбку длины мини.

«Открываю секрет! Рада представить вам мою новую коллекцию коктейлей», — подписала звезда пост.

Фанаты не оценили рекламный ролик, о чем принялись в комментариях под публикацией.

«Она же не пьет», «Когда-то Джей Ло говорила, что не пьет, а если и пьет, то это один глоток по праздникам», «Я — большой поклонник того, что ты делаешь, но здесь я полностью разочарован», «Это очень странно, учитывая тот факт, что она сама не пьет и состоит в браке с алкоголиком», «Я понимаю, что бизнес — есть бизнес, но, зная историю Бена с алкоголем, я бы не подумала, что ты на такое способна», — возмущались они.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий