Реклама с 53-летней Лопес в мини-юбке вызвала споры в сети

«Она же не пьет», «Когда-то Джей Ло говорила, что не пьет, а если и пьет, то это один глоток по праздникам», «Я — большой поклонник того, что ты делаешь, но здесь я полностью разочарован», «Это очень странно, учитывая тот факт, что она сама не пьет и состоит в браке с алкоголиком», «Я понимаю, что бизнес — есть бизнес, но, зная историю Бена с алкоголем, я бы не подумала, что ты на такое способна», — возмущались они.