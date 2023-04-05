Бондарчук поделилась редкими подробностями жизни особенной дочери

«Это прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился, так случилось, с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной, я бы даже сказала хорошей жизнью. У нее есть все, что ей нужно, и все люди, которые ее любят, вокруг нее», — поделилась Светлана. Не так давно ведущая даже опубликовала трогательный снимок с особенной дочерью в Сети.