Бондарчук поделилась редкими подробностями жизни особенной дочери

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука нечасто рассказывает об их 23-летней наследнице. Известно, что девочка, которую назвали Варварой, родилась недоношенной и врачи диагностировали ей ДЦП. Долгое время звездная пара не афишировала болезнь дочери, но в 2012 году все-таки раскрыла семейный секрет. В новом интервью на YouTube-канале Натальи Подольской Светлана Бондарчук впервые за долгое время рассказала о нынешней жизни Варвары.
«Это прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился, так случилось, с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной, я бы даже сказала хорошей жизнью. У нее есть все, что ей нужно, и все люди, которые ее любят, вокруг нее», — поделилась Светлана. Не так давно ведущая даже опубликовала трогательный снимок с особенной дочерью в Сети.
Напомним, в браке с режиссером у Светланы родилось двое детей: дочь Варвара и сын Сергей. Старшему наследнику — Бондарчуку-младшему — в прошлом году исполнился уже 31 год, он занимается продюсированием. К слову, в жизни ведущей недавно появился и третий ребенок. В 2020 году Бондарчук во второй раз вышла замуж и теперь вместе с новым супругом принимает участие в воспитании его дочери Юнны.