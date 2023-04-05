Эль Фаннинг и Макс Мингелла расстались после 5 лет отношений

Американская актриса Эль Фаннинг и британский актер и режиссер Макс Мингелла расстались после пяти лет отношений. Об этом сообщает Page Six. О расставании с возлюбленным 24-летняя Эль Фанинг рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar.

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Актриса не стала уточнять причину разрыва с 37-летним Максом Мингеллой, но заявила, что верит в лучшее, и надеется встретить настоящую любовь.

"Я безнадежный романтик. Я верю в любовь с первого взгляда. Назовите меня сумасшедшей, но я верю в эти вещи", - поделилась актриса.

Во время беседы с журналистом Эль Фаннинг призналась, что возлагает большие надежды на свое будущее как в плане создания семьи, так и в отношении продолжения актерской карьеры.

"Я хотела бы когда-нибудь сыграть Грейс Келли. И иметь детей", — сказала она.

Эль Фаннинг и Макс Мингелла начали встречаться в 2018 году после того, как вместе снимались в фильме "За мечтой". По словам инсайдеров, их отношения были серьезными и влюбленные всерьез подумывали о свадьбе.