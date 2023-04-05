Полина Гагарина: «На «Фабрику» меня взяли по блату»

«Голос» и Первый канал без Полины Гагариной не обходятся. В свои 35 она, наверное, сейчас самая востребованная артистка России.

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Полина, ведь все у вас началось с «Фабрики звезд». А говорят, там была сплошная постановка.

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- Не совсем. Но нас действительно намеренно сталкивали лбами, пытаясь вызвать конфликт, чтобы было интересно на это смотреть зрителям. При этом мы не знали, что происходит «на свободе»: о чем там говорят, что обсуждают.

- А как вы попали в проект?

- Вы знаете, меня взяли на «Фабрику» по блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте - она была хорошо знакома с Максом Фадеевым. Меня привели на дополнительный кастинг уже после основного набора, и там я прошла в шоу.

- Как сейчас вспоминаете те времена?

- Это было очень сложно. И слава богу, что это было именно в юном возрасте. Я пережила это как страшный сон и больше не хочу туда возвращаться.

- Говорят, сын, которому 15, хочет идти по вашим стопам. Не отговариваете?

- Да нет, у Андрея сейчас ломается голос, он очень хриплый и смешной. Сын занимается музыкой и даже аккомпанировал мне несколько раз на концертах, но вот петь он, скорее всего, не будет... У него график такой же плотный, как и у меня: бассейн, английский, музыкальная школа каждый день - совсем нет свободного времени, да и в школе учится очень усердно.

- А дочка?

- Мия - большая хулиганка, которая постоянно меня «строит», и я всецело в ее подчинении. Она артистичная, имеет хорошее чувство ритма, очень смешно танцует и стремительно развивается: в год и четыре месяца она уже научилась говорить, а сейчас наизусть пересказывает детские сказки, есть способности к языкам. В нее надо будет вкладывать все, что только возможно. Вообще дети у меня фантастические — это моя сила, опора и смысл.

- После первой беременности вы сильно поправились. Как удалось сбросить вес?

- Действительно, тогда я набрала около 40 килограммов. После этого полностью отказалась от всех калорийных продуктов и старалась пить как можно больше чистой воды. Также были ежедневные занятия хореографией и фехтованием, которые сжигали калории. После второй беременности было уже легче, а прийти в норму помогли спортивные тренировки в домашних условиях. Теперь вешу 48 кило и ни в чем себе не отказываю!

- На уход за внешностью много времени тратите?

- Если речь о косметике, то обычно применяю ее только для концертов, а в обычной жизни стараюсь использовать по минимуму. Также я не фанат масок, сывороток и походов к косметологу: умываюсь обычным мылом, а затем наношу увлажняющий крем - вот и все процедуры.

- А как относитесь к пластике?

- Отрицательно. Многие девушки уже после 35 лет начинают панически цепляться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам, которые оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом новые комплексы. Это потому, что общество одержимо молодостью и не замечает красоту других возрастов. Старение неизбежно, и важно, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя в любом возрасте.

- Не так давно у вас прошло новоселье? Как продвигается ремонт в новом доме?

- Всегда хотела иметь свой дом мечты и теперь как никогда близка к этому. Я сама продумывала каждую деталь, чтобы все было идеально. Мне понадобилось полтора года, чтобы превратить этот дом в уютное семейное гнездышко. Но мне кажется, что полностью ремонт не закончится никогда.

- Ну а что насчет творческих планов?