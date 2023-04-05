Жена Брюса Уиллиса опубликовала его фото с Деми Мур

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала его фотографию с бывшей женой Деми Мур и заявила, что любила их как пару. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эмма Хеминг выложила в социальных сетях архивную фотографию Брюса Уиллиса и Деми Мур. Снимок был сделан в торговом центре The Mall of America в Блумингтоне (штат Миннесота, США) в 1993 году. На тот момент актеры состояли в браке.

"Да, я тоже. Я тоже любила их как пару", — подписала Хеминг.

Газета.Ru

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты с 2009 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. У актера также есть трое дочерей от Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула.