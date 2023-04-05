Музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, перенесла несколько операций из-за перенесенной травмы. Ее слова приводит The Voice.

Ионова повредила ноготь на большом пальце ноги в Италии, пришлось вызвать скорую помощь. Местные доктора удалили ноготь на ноге, но оказалось, что это было категорически запрещено.

Когда певице убрали ноготь, ткани оказались нарушены. Из-за этого не мог начать расти новый ноготь и понадобились два хирургических вмешательства. По словам артистки, операции были тяжелыми, но помогли оживить ткани и исправить ошибку итальянских медиков.

Наталья Чистякова-Ионова отмечает, что новый ноготь почти вырос, остались только финальные шаги.

Артистка получила травму почти восемь лет назад. Недавно она снова повредила ноготь, но надеется скоро его восстановить.