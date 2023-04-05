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34 минуты назад

Певице Глюкозе понадобились две операции после ошибки итальянских врачей

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, перенесла несколько операций из-за перенесенной травмы. Ее слова приводит The Voice.

Ионова повредила ноготь на большом пальце ноги в Италии, пришлось вызвать скорую помощь. Местные доктора удалили ноготь на ноге, но оказалось, что это было категорически запрещено.

Когда певице убрали ноготь, ткани оказались нарушены. Из-за этого не мог начать расти новый ноготь и понадобились два хирургических вмешательства. По словам артистки, операции были тяжелыми, но помогли оживить ткани и исправить ошибку итальянских медиков.

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Наталья Чистякова-Ионова отмечает, что новый ноготь почти вырос, остались только финальные шаги.

Артистка получила травму почти восемь лет назад. Недавно она снова повредила ноготь, но надеется скоро его восстановить.

Ранее Глюкоза опубликовала детский снимок.

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