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30 минут назад

Айза опровергла слухи о романе с темнокожим танцором

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай прокомментировала слухи о романе с моделью и танцором Давидом Ниамеди.

Айза опровергла слухи о романе с темнокожим танцором
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поклонница Айзы заявила, что между ней и моделью есть «некая химия». Однако блогерша уверила, что между ней и Ниамеди сугубо дружеские отношения. По словам звезды, мужчина и женщина могут быть хорошими приятелями. Более того, она «запретила себе» испытывать романтические чувства.

Также Айза рассказала о взаимоотношениях с Ниамеди. «Мы стесняется друг друга. Но просто потому, что мало знакомы и уважаем друг друга», — заявила бизнесвумен.

Блогерша спровоцировала слухи о романе с Ниамеди после публикации в соцсетях юмористического видео, где они исполняют роль пары.

Айза была замужем дважды. Первым ее супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. В их союзе родился сын Сэм. В 2013-м супруги развелись. Бизнесвумен называла их отношения нездоровыми и созависимыми. Через два года блогерша сыграла свадьбу с бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них появился на свет сын Элвис. В 2020-м пара официально оформила развод.

Ранее Айза призналась, что сейчас не общается в Гуфом.

Звёзды,Гуф,Дмитрий Анохин,
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