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10 минут назад

Ляйсан Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе

Lenta.ru

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способ, который помог ей избавиться от переедания при стрессе. Пост на эту тему она разместила в личном Telegram-канале.

Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам спортсменки, для достижения цели необходимо увеличить физическую нагрузку, нормализовать сон и наладить режим питания. «К примеру, вместо того, чтобы есть, можно выйти на прогулку, подышать свежим воздухом или позаниматься пилатесом, йогой, растяжкой», — пишет она.

Таким образом Утяшева советует отвлекаться от желания принять пищу, ничего себе не запрещая. Она также призывает лечь спать, а утром посмотреть на то, что хотелось съесть вечером. «Может вам уже и не захочется», — обращается знаменитость к подписчикам.

Гимнастка считает, что регулярные тренировки дают заметные результаты трансформации тела, которые жалко терять из-за тяги к калорийной еде.

В марте Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ, с помощью которого можно похудеть без строгих диет. Так, чтобы избежать срывов, телезвезда предложила постепенно готовить свой организм к похудению, а именно с интервалом в пять дней исключить из рациона такие продукты, как газированные напитки и мучные изделия.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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