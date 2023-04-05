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48 минут назад

Сестра Бузовой пожаловалась на боли в ноге

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова сообщила в социальных сетях о болях в ноге.

Сестра Бузовой пожаловалась на боли в ноге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Бузовой, на большом пальце ноги у нее сильно выпирает кость, вызывающая боли. Блогерша призналась, что из-за этого ей неприятно и тяжело ходить. Она уточнила, что боль усугубляется из-за ее плоскостопия. Девушка обратилась за помощью к физиотерапевту, который подобрал ей специальный курс упражнений для ног.

«Оказывается, есть простые упражнения, которые можно делать при помощи мячика, и ситуация наладится. Короче, пять минут в день сейчас буду уделять этому тоже», — поделилась Бузова.

Блогерша добавила, что физиотерапевт понадобился не только ей, но и мужу Константину. Недавно мужчина перенес тяжелую операцию. Боли в корпусе тела уже прошли, но подвижность руки и плеча до сих пор ограничена.

Ранее Бузова посетила больницу, где прошла ежегодные профилактические процедуры и МРТ. Девушка сильно переживала перед тем, как получила заключения от врача. Результаты оказались положительными.

Звёзды,Анна Бузова,
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