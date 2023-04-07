Сын Надежды Бабкиной рассказал о недосыпах певицы

Сын Надежды Бабкиной Даниил Заседателев рассказал в беседе с mk.ru, что артистка недосыпает. Заседателев признался, что Бабкина может поспать всего час, а затем пойти на работу.
Мужчину восхищает такая активность матери в ее возрасте.
"Я поражаюсь, как мама может лечь в три утра, а в четыре уже встать, чтобы поехать на съемки", - поделился Заседателев.
В свои 73 года Надежда Бабкина продолжает развивать свою музыкальную карьеру, а также работать на телевидении.
В ноябре 2022 года артистка рассказала, что ей сложно было подобрать партнеров в шоу "Дуэты". По словам певицы, все ее "боятся". Звезда уверила, что просто обладает низким голосом. Она назвала себя "самой нежностью".
В марте Бабкина поделилась, как чуть "не ушла" из жизни во время комы. Тогда музыкантка тяжело заболела коронавирусом. Артистка рассказала, что после того, как пришла в сознание, начала переживать о своих родных и поклонниках. Певица испугалась, что "подведет семью и народ".