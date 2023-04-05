Дочь Кончаловского нянчится с детьми папы от нового брака

Маша Кончаловская удивила публику неожиданным кадром.
После расставания с Любовью Толкалиной режиссер женился на другой – юристе Марии Леоновой. Она родила ему двух сыновей. Тимуру уже шесть лет, а младший Марат появился только в январе этого года. Именно старшая дочь режиссера, Маша, рассекретила появление в новой семье папы второго ребенка. На своей страничке в инстаграм она выложила фото, где позирует с младенцем на руках и в компании своего 6-летнео брата. “Как-то подозрительно мы похожи”, – подписала снимок наследница. Сам Егор Кончаловский хранит молчание. В последний раз он лишь рассказывал подписчикам, что они с женой в ожидании чуда. Так что Кончаловский три месяца скрывал рождение ребенка.
С матерью Маши, актрисой Любовью Толкалиной, Кончаловский прожил в общей сложности 20 лет, так и не зарегистрировав отношения. Рассталась пара, когда новая возлюбленная Егора Андреевича была уже беременна. Пара ведет достаточно закрытый образ жизни, о семейных радостях и горестях не распространяется. В 2022 году Кончаловский лишь сообщил, что узаконил отношения со своей возлюбленной “без каких-то помп, но с рестораном”.
После развода родителей Маша прекрасно общается с отцом и знаменитой бабушкой. По словам Марии, мама не препятствует ее общению с новой семьей отца. Девочка сумела поладить с нынешней возлюбленной Егора Кончаловского. Кроме того, она пришла в восторг, узнав о рождении братика Тимура. Маша даже согласилась стать его крестной мамой.