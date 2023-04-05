Погребняк рассталась с мужем

Мария Погребняк участвовала в шоу “Звезды в Африке”, где ей приходилось сражаться за кусок хлеба. А вот Павел в это время весело коротал вечера. Мужчина не раз был замечен в элитных ресторанах Москвы в компании девушек модельной внешности. Конечно, такие новости узнала и сама Мария. Говорят, что футболист и раньше часто оказывался среди молодых красоток, но супруга закрывала глаза на похождения Павла.

“После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались. Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями, Павел оттуда съехал. Он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но скорее всего он неизбежен. При этом постоянных новых партнеров у обоих на данный момент нет”, – поделились близкие к семье источники с изданием “StarHit”.

Интересно, что многодетная мама тоже не отказывает себе в удовольствии и весело проводит время, как и ее супруг. Нередко ее можно встретить в ночных заведениях, куда она приходит со своими подругами. Но девушка не забывает и о трех наследниках. Недавно она побывала в Дубае с младшими сыновьями – Павлом и Алексеем. А вот старший сын Артем, который пошел по стопам отца, поехать не смог, так как много времени проводит на тренировках. Несмотря на размолвку между Павлом и Марией, футболист продолжает активно участвовать в жизни детей.