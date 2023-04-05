О старении, климаксе и других процессах в женском организме важно говорить открыто. Так считает сваха и телеведущая Роза Сябитова , о чем она написала в своем телеграм-канале.

Сябитова призвала женщин не испытывать стыд из-за того, что они старею или переживают какие-то другие изменения своего организма. Она также осудила людей, которые называют "недоженщинами" тех, кому удалили матку. Роза сама осталась без матки из-за опухоли на ней, поэтому, по собственным словам, прекрасно понимает женщин, которым пришлось пройти через такую операцию.