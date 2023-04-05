О старении, климаксе и других процессах в женском организме важно говорить открыто. Так считает сваха и телеведущая Роза Сябитова, о чем она написала в своем телеграм-канале.
Сябитова призвала женщин не испытывать стыд из-за того, что они старею или переживают какие-то другие изменения своего организма. Она также осудила людей, которые называют "недоженщинами" тех, кому удалили матку. Роза сама осталась без матки из-за опухоли на ней, поэтому, по собственным словам, прекрасно понимает женщин, которым пришлось пройти через такую операцию.
Сваху возмущает, что в "век современных технологий" подобные темы остаются табуированными. Она надеется своим примером помочь женщинам, которые говорят о проблеме, переживают схожий опыт или сталкиваются с дискриминацией и осуждением.
"Это не наша вина! Жить без матки — это не преступление! А злопыхатели и ханжи, пусть завидуют, как мы продолжаем наслаждаться жизнью", — заявила Сябитова.