Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала, что около шести лет назад она сделала липосанцию. Подробностями Айза поделилась в социальных сетях.

Бизнесвуемен призналась, что ей повезло с хирургом, поэтому с тех пор она больше не прибегала к такой процедуре. Сейчас Айза поддерживает свое тело в тонусе с помощью физических нагрузок, правильного питания и ухода.