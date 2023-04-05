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1 час назад

Блогерша Айза призналась, что сделала липосакцию

Мария Иглина

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала, что около шести лет назад она сделала липосанцию. Подробностями Айза поделилась в социальных сетях.

Бизнесвуемен призналась, что ей повезло с хирургом, поэтому с тех пор она больше не прибегала к такой процедуре. Сейчас Айза поддерживает свое тело в тонусе с помощью физических нагрузок, правильного питания и ухода.

Гуф публично признался в чувствах к бывшей супруге Айзе

Она также отметила, что без работы над собой никакие специалисты не помогут:

"Хоть сто раз ложись под нож, но, если нет твоей работы — деньги на ветер!"

Ранее Глюкозе понадобились две операции после ошибки итальянских врачей.

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