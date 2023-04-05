Бондарчук рассказала о своем комплексе

Ныне 54-летняя знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру. «Я высокая, худющая. (...) Была очень худой», — высказалась она. По словам героини шоу, в школьные годы из-за чрезмерной стройности незнакомцы обзывали ее дрищом.

Бондарчук также заявила, что незаметно для себя со временем приняла свою внешность. «Я поняла, что я такая, какая есть. Я не могу нравиться всем. У меня нет иллюзии, что я королева красоты, — сказала ведущая. — Но при этом, если мне надо понравиться, я знаю как это сделать. И тут без шансов».