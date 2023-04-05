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6 минут назад

Дженнифер Лопес назвала главное правило сохранения молодости и красоты

Lenta.ru

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес назвала строгое соблюдение распорядка дня своим главным правилом сохранения хорошего самочувствия и поддержания красоты молодости. Ее слова приводит издание People.

Лопес назвала главное правило сохранения молодости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лопес уверена, что режим дня является ключом ко всему, так как без достаточного количества сна, комплексного ухода за кожей, регулярных медитаций и занятий спортом невозможно поддерживать хорошую физическую форму и ментальное здоровье.

Лопес признала, что зачастую бывает трудно уделить время всем аспектам заботы о себе, поскольку «люди слишком заняты или увязли в жизни». Однако, по ее мнению, длительное пренебрежение сном, тренировками или другими принципами ЗОЖ может закончиться большими проблемами со здоровьем и преждевременным старением.

Артистка также добавила, что оценила пользу здорового образа жизни после того, как из-за регулярного недосыпа у нее начались панические атаки.

Именно тогда Лопес осознала, насколько серьезными последствиями для здоровья грозит постоянное игнорирование потребностей тела и разума и отказ от ухода за собой.

Ранее Лопес заявила о прямой зависимости между занятиями спортом и психическим здоровьем. Придерживаясь этого убеждения, она начинает физическую активность сразу после пробуждения, часто с пяти часов утра.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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