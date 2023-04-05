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1 час назад

Анна Семенович заразилась кишечной инфекцией после отпуска

Газета.Ru

Певица Анна Семенович пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на сильное отравление, которое у нее началось после прилета из Турции в Россию.

Семенович заразилась кишечной инфекцией после отпуска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня целая история с кишечной инфекцией. Оказывается, это был вирус, который сейчас распространяется по стране и по миру. Два-три дня у людей рвота, высокая температура, расстройство желудка, слабость дикая», — отметила Семенович.

Она пожаловалась, что болезнь серьезно ударила по ее «не очень здоровому» желудочно-кишечному тракту. Семенович призналась, что врачи прописали ей курс антибиотиков, пробиотиков и порекомендовали специальную диету без овощей и фруктов.

«Все вареное пареное, тушеное, ничего сырого есть не могу. Очень хочу яблоки и груши, но мне этого делать нельзя. Перекусываю яблочным штруделем», — резюмировала Семенович.

Звёзды,Анна Семенович,
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